151 Kişiye Mezar Olan Palmiye Sitesi Yapsatçısı Hacı Mehmet Ersoy İçin Flaş Talep: Hasta Alt Bezi Kullanıyor, Yakalama Kararını Kaldırın

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde yer alan Palmiye Sitesi'ne ait üç bloğun yıkılması sonucu 151 hayatını kaybederken, 16 kişi ise yaralanmıştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yapsatçılar Ali Babaoğlu, Hacı Mehmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

‘KOCAMA HALİ’ GEREKÇESİYLE TAHLİYE

AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy'un babası olan yapsatçısı Hacı Mehmet Ersoy, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Aralık 2024'te görülen ikinci duruşmada tutuklandı. Ancak Ersoy, 17 Ocak'ta ‘kocama hali’ gerekçe gösterilerek tahliyesine hükmedildi.

KAYIPLARA KARIŞTI

29 Ocak’ta ailenin itirazı sonrası yapsatçı Ersoy hakkında Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılsa da ekipler Ersoy’a ulaşamadı.

AVUKATTAN ‘YAKALAMA KARARI KALDIRILSIN’ TALEBİ

Ersoy'un avukatı, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, müvekkilinin hasta olduğunu ve hasta alt bezi kullandığını belirterek yakalama kararının kaldırılmasını talep etti. Avukat aynı zamanda başvurusunda yakalama kararı veren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini de eleştirerek, mahkeme heyetini tıp ilmi tahsili almış gibi değerlendirme yaptığını; bu nedenle mahkemenin vermiş olduğu kararın yok hükmünde sayılarak yakalama kararının kaldırılmasını gerektiğini belirtti.

‘HASTA ALT BEZİ RAPORU DÜZENLENDİ’

Sanık müvekkilinin hastanede kalamaz raporunun 12 uzman hekim tarafından yapılan 41 farklı muayene, tetkik, test ve görüntülenme ile düzenlendiğinin; müvekkilinin uzun süre önce demans hastalığına yakalandığı; diğer hastalıkları da dahil son 12 yılda 52 farklı ilaç raporu olduğunu belirten avukat, “Hatta cezaevinde kaldığı süre içerisinde idrar ve dışkı kaçırdığı için sağlık kurulu raporundan sonra hasta alt bezi raporu düzenlenmiş olup, ekte sunulmuştur” ifadelerini kullandı.

‘TIP BİLİMİNİN YOK SAYILMASI ANLAMINA GELİYOR’

Müvekkilinin, sağlık durumu ve cezaevi koşullarında kalmasının mümkün olmadığına dair verilen sağlık kurulu raporuna rağmen yakalama karar çıkarılmasının tıp biliminin yok sayılması anlamına geldiğini belirten avukat, “Ayrıca müvekkilin cezaevi şartlarında sağlık durumunun daha da kötüleşmesi veya farklı bir olumsuzluk durumunda oluşacak sorumluluk aşikardır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA