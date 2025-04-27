Titanik Hazinesine Rekor Fiyat! 5 Günlük Kehanet Yeni Sahibini Buldu

Dünyaca ünlü Titanik filminin konu aldığı, devasa büyüklükteki gemi Titanik’in enkazında bulunan ve müzayedede satılan eserlere bir yenisi daha eklendi.

400 BİN DOLARA SATILDI

Titanik kazazedelerinden Archibald Gracie tarafından geminin batmasından günler önce yazılan mektup, İngiltere'deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.

5 GÜN ÖNCE YAZMIŞ

Archibald Gracie tarafından yolculuk sırasında yazılmış mektup yaklaşık 400 bin dolara satıldı. Gemi batmadan 5 gün önce kaleme alınan mektubu, ABD'li bir koleksiyoncu 399 bin dolara satın aldı.

'GÜZEL BİR GEMİ…'

Mektubu yazan Archibald Gracie’nin mektupta ‘Güzel bir gemi fakat bir yargıya varmadan önce yolculuğumun bitmesini bekleyeceğim’ notunu düştüğü ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Titanik isimli İngiliz okyanus gemisi, 15 Nisan 1912 tarihinde İngiltere’den New York City, Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı ilk seferinde bir buzdağına çarpması sonucu battı. Gemideki tahmini 2.224 yolcu ve mürettebattan yaklaşık 1.500 kişi hayatını kaybetti.

Dünyanın en zengin insanlarından bazılarının yanı sıra, Britanya Adaları, İskandinavya ve Avrupa’nın başka yerlerinden ABD’de yeni bir hayat arayan yüzlerce göçmeni taşıyordu.

Kaynak: DHA