Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumunda Son Durum

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Önder'in sağlık durumunun ise stabil olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumunda Son Durum

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumunda Son Durum - Resim : 1

DURUMU STABİL

Hastanede sevk edilmesinin ardından 12'inci gününde yoğun bakımda tedavisi süren Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi devam ediyor.

Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumunda Son Durum - Resim : 2

HASTANE KARŞISINDAKİ AFİŞLER DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan Sırrı Süraya Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temennilerin yer aldığı ve hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor.

Sırrı Süreyya Önder 10 Gündür Yoğun Bakımda! Doktorundan Detaylı Açıklama: 'Kurtulma İhtimali Zayıf Olsa da...'Sırrı Süreyya Önder 10 Gündür Yoğun Bakımda! Doktorundan Detaylı Açıklama: 'Kurtulma İhtimali Zayıf Olsa da...'Güncel
Hastanede Başlayıp Yılları Aşan Dostluk! Ercan Kesal, Sırrı Süreyya Önder'i Anlattı: 'Hepimizin Ona İhtiyacı Var'Hastanede Başlayıp Yılları Aşan Dostluk! Ercan Kesal, Sırrı Süreyya Önder'i Anlattı: 'Hepimizin Ona İhtiyacı Var'Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Sırrı Süreyya Önder
Son Güncelleme:
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı! İstanbul Depremiyle Kesilen Hatlar Sonrası O GSM Operatörü Abonelerini Hediyeye Boğdu GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı
Adıyaman'da ‘Cin Çıkarma’ Operasyonu! 45 Milyonluk Vurgun Ortaya Çıktı Adıyaman'da ‘Cin Çıkarma’ Operasyonu! 45 Milyonluk Vurgun Ortaya Çıktı
Deprem Sonrasında Arttı! 'Sallanıyor muyuz Hissi' Korkutmalı mı? Psikiyatristler 5 Maddede Açıkladı Deprem Sonrasında Arttı! 'Sallanıyor muyuz Hissi' Korkutmalı mı? Psikiyatristler 5 Maddede Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Faiz Yarışı Kızıştı: 5 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor! Faiz Yarışı Kızıştı! 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor
Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de Olacak: Yüzde 10 ÖTV Detayı... Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de...
Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı
Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak! Sosyal Konut Seferberliğinde Geri Sayım Başladı Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak
Gazipaşa'da 2025'in İlk Hasadı Başladı! Kilosu 1000 Liraya Satılıyor Gazipaşa'da 2025'in İlk Hasadı Başladı! Kilosu 1000 Liraya Satılıyor