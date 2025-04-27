Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumunda Son Durum

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

DURUMU STABİL

Hastanede sevk edilmesinin ardından 12'inci gününde yoğun bakımda tedavisi süren Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi devam ediyor.

HASTANE KARŞISINDAKİ AFİŞLER DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan Sırrı Süraya Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temennilerin yer aldığı ve hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA