Adıyaman'da ‘Cin Çıkarma’ Operasyonu! 45 Milyonluk Vurgun Ortaya Çıktı

Adıyaman'da, vatandaşlardan para alarak "cin çıkarma" seansları düzenleyen kişilere yönelik polis operasyonu gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kendisini "Sofi" olarak tanıtan S.T. ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden S.T., K.Ö. ve Ş.A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. ​

UYUŞTURUCU, TABANCA, MUSKA....

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 102 adet uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 265 fişek, 15 kesici alet, muska yapımında kullanılan çeşitli objeler ve mağdurlara ait bilgilerin yazılı olduğu notlar ele geçirildi. ​

45 MİLYON TL'LİK VURGUN

Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde, bugüne kadar 45 milyon TL'nin üzerinde para girişinin olduğu tespit edildi. ​ Gözaltına alınan diğer şüphelilerden R.K., A.U. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA