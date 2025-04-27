Bu Deprem Uygulamalarına Dikkat: Vatandaşın Can Derdini Fırsata Çevirdiler

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, son dönemde başta İzmir ve İstanbul olmak üzere yaşanan depremlerin ardından vatandaşların deprem konusundaki hassasiyetini fırsata dönüştürmek isteyen kişiler tarafından geliştirilen sahte ‘deprem erken uyarı’ uygulamalarında ciddi artış meydana geldiğine dikkat çekti.

‘KENDİLERİNİ PAZARLAMAYA ÇALIŞAN SAHTE UYGULAMALAR’

Muharrem Baki, bu tarz uygulamamaların vatandaşları hem dijital hem de fiziksel olarak riske attığını belirterek, bu tarz uygulamaların depremden saniyeler hatta dakikalar önce uyarı gönderdiğini iddia ettiğini ancak dünyada bu tarz çalışan uygulamalar olmak olmakla birlikte, Türkiye’de vatandaşların karşısına çıkan uygulamamaların reklamlarla kendilerini pazarlamaya çalışan sahte uygulamalar olduğunu açıkladı.

SAHTE UYGULAMALAR HANGİ RİSKLERİ BARINDIRIYOR?

Sahte deprem uygulamalarının tek probleminin yanış bilgi yaymak olmadığını belirten Baki, telefonlara yüklenen zararlı yazılımlar vasıtasıyla kamera, mikrofon ve konum bilgisi gibi hassas verilerin şüpheli kişilerin eline geçebileceğini; sahte bildirimler yollanarak kullanıcıların reklamlara tıklanmasının sağlanabileceğine de dikkat çekti. Baki, kişisel verilerin de risk altında olduğunu da not düştü.

'TÜRKİYE'DE RESMİ MOBİL UYARI SİSTEMİ YOK'

Dünyada çeşitli örnekleri bulunan; ABD ve Japonya’da ise devlet destekli deprem uyarı sistemlerinin olduğunu belirten Baki, “Bu ülkelerde devletin kurduğu yer altındaki sismik ölçer cihazlar; cihazlara, bilgisayarlara ve telefonlara bu uyarıyı iletmekte. Ancak Türkiye'de henüz böyle bir sistem mevcut değil" ifadelerini kullandı.

Devlet tabanlı erken uyarı sistemlerinin Türkiye'de henüz aktif olmadığını belirten Baki, anında bildirim verdiğini iddia eden uygulamalara dikkatli yaklaşılması gerektiğini, uygulamaların talep ettiği izinlerin de mutlaka incelenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

ERKEN UYARI SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Deprem erken uyarı sistemlerinin nasıl çalıştığına dair de bilgilen veren Baki, telefonların içinde yer alan ivmeölçer sensörler vasıtasıyla küçük sarsıntıları algılayabilme özelliği olduğunu ifade etti.

Uygulamanın bu sensörler sayesinde milyonlarca cihazı mobil sismik sensör ağına dönüştürdüğünü belirten Baki, aynı anda birden fazla cihazın aynı bölgede sarsıntı hissetmesi durumunda, bu verilerin sunuculara iletildiğini dile getirdi.

‘ANINDA UYARI GÖNDERİYOR’

Baki, verilerin merkezde incelendiğini ve aynı bölgede yeterli sayıda cihazın benzer ivme hareketlerini kaydettiği takdirde ve bu sarsıntılar ‘yıkıcı deprem tanımına’ uygun ise uygulamanın bölgede bulunan cihazlara anında uyarı gönderdiğini, sistemin bu şekilde çalıştığını belirtti.

Kaynak: DHA