İstanbul İçin Acil Deprem Planı! Her İhtimal Listede… İşte 4 Farklı Senaryodaki Detaylar

23 Nisan’da saat 12.49'da İstanbul’da Silivri merkezli meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’daki vatandaşlara ‘deprem’ felaketini bir kez daha hatırlatırken, İstanbul’un acil müdahale planı da merak konusu oldu.

Sabah’tan Barış Şimşek’in haberine göre, İstanbul’u sokağa döken depremin ardından AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı'nı (TAMP) seviye 1 düzeyinde devreye aldı. Plana göre, olası İstanbul depreminde 18 destek ili bulunuyor.

DESTEK İLLER HANGİLERİ?

İstanbul'un birinci grup destek illeri arasında Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun, Kayseri yer alırken, ikinci grup destek illeri arasında ise Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan yer alıyor.

4 SEVİYELİ PLAN

Temelde etki derecesi olarak 4 gruba ayrılan planda seviye 1'de (S1) İl AFAD Merkezi faaliyete geçiyor, S2'de destek illerin takviyesi, S3'te ulusal destek, S4'te ise uluslararası destek devreye giriyor.

HANGİ BAKANLIK NEDEN SORUMLU?

TAMP’a göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit, enkaz kaldırılması, yangın risklerine karşı müdahale çalışmalarını koordine ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ulusal ve yerel düzeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülmesine yönelik koordinasyondan sorumlu iken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise elektrik, doğalgaz gibi enerji hatlarının onarımı, bu hizmetlerin normale dönmesini sağlamaya yönelik çalışmalardan sorumlu.

Planda her ihtimale de tek tek yer verildi. İşte o ihtimaller;

Afetlerde yangınların çıkabileceği, patlama, kimyasal sızma olabileceği,

Afet hasarı olmasa dahi afet tehlike haritasındaki olası afetlerin meydana gelebileceği,

Kış ve yaz şartlarının genel hayatı etkileyecek dereceden daha sert geçebileceği,

Afetin ve varsa ikincil afetlerin etki alanının birden fazla ili kapsayacak büyüklükte olabileceği

Destek illerin de yardımına ihtiyaç duyulabileceği.

Kaynak: Sabah