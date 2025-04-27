‘Terörsüz Türkiye’ Süreci İçin Çarpıcı Kulis: Terör Örgütü PKK Ne Zaman Silah Bırakacak?

Sabah gazetesinin iddiasına göre, Terör örgütü PKK'nın sözde kongresini bu ayın sonuna kadar toplayarak fesih kararını açıklaması bekleniyor. Daha sonra ise silahların bırakılması sürecinin başlaması öngörülüyor.

'IRAK VE SURİYE KAYIT ALACAK' İDDİASI

Bir diğer iddiaya göre ise teröristler, silahlarını Irak ve Suriye'de istihbarat birimlerinin karar verdiği noktalara teslim edecek.

Bu süreçte Irak, Suriye ve Türk güvenlik birimleri kayıtları tutacak. Devletin elinde terör örgütünün silahlarına ilişkin geniş bilgi bulunduğu için tüm silahların teslim edilip edilmediğini kontrol etmek mümkün olacak. Böylece devletten silah da kaçırılamayacak.

'GAZETECİ TALEBİNE SICAK BAKILMIYOR'

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı ile görüşen DEM Parti’nin hasta mahkumlar ve terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın durumu ile ilgili bazı talepleri olmuştu. DEM Parti’nin bu taleplerinden biri de terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın gazeteciler ile görüşmesine izin verilmesi olmuştu. İddiaya göre, İmralı'ya gazeteci gönderilmesine ise "geçmişte olduğu gibi süreci zehirleyebilirler" gerekçesi ile sıcak bakılmıyor.

Kaynak: Sabah