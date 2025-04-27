Deprem Sonrasında Arttı! 'Sallanıyor muyuz Hissi' Korkutmalı mı? Psikiyatristler 5 Maddede Açıkladı

İstanbul depremi sonrasında artan endişe ve ‘Sallanıyor muyuz?’ hissini değerlendiren psikiyatristler, bu süreci en hafif şekilde atlatmak için yapılması gerekenleri sıraladı. Prof. Dr. Arif Verimli ‘Neler yapılacağını bilmek kaygıyı azaltır’ diyerek dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı. İşte deprem kaygısıyla başa çıkmanın yolları…

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Deprem Sonrasında Arttı! 'Sallanıyor muyuz Hissi' Korkutmalı mı? Psikiyatristler 5 Maddede Açıkladı

Olası büyük İstanbul depremine ilişkin uzmanlar arasındaki tartışmalar sürerken, 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem endişeleri artırdı.

Deprem sonrasında devam eden artçılar ile birlikte, vatandaşlar her sallantıda ‘Deprem oluyor’ hissini yaşadı. Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre, psikiyatristler bu sürecin doğru yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Deprem Sonrasında Arttı! 'Sallanıyor muyuz Hissi' Korkutmalı mı? Psikiyatristler 5 Maddede Açıkladı - Resim : 1

'DESTEK ALMAKTAN ÇEKİNMEYİN'

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, ‘İnsan bilmediğinden korkar. Bu yüzden deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılacağını bilmek kaygıyı azaltır’ değerlendirmesini yaparken, Prof. Dr. Önder Kavakçı ise ‘Bu süreçte kendinize nazik olun ve gerekirse psikolojik destek almaktan çekinmeyin’ diye tavsiyede bulundu.

Deprem Sonrasında Arttı! 'Sallanıyor muyuz Hissi' Korkutmalı mı? Psikiyatristler 5 Maddede Açıkladı - Resim : 2

Uzmanların deprem sonrasında yaşanan endişeleri azaltmak için önerdiği yöntemler arasında şunlar yer aldı:

  • Kendinize ve sevdiklerinize şefkatli olun, duygularınızı bastırmayın
  • Derin ve yavaş nefes egzersizleri yapın.
  • Sosyal medyadan ve felaket haberlerinden uzak durun
  • Hayvanlarla vakit geçirmek gibi rahatlatıcı aktiviteler yapın
  • Yalnız kalmayın, aile ve komşularla dayanışma içinde olun

'SENARYOLAR KAYGIYI ARTIRIR'

Sosyal medyada tartışılan, farklı deprem yorumlarına ilişkin yaşanan kafa karışıklığını da değerlendiren Prof. Dr. Arif Verimli, tüm çalışmaları inceleyerek uzmanların düşüncelerine güvenmenin doğru olduğunu belirtti. Verimli ‘Felaket senaryolarına maruz kalmak sadece kaygıyı artırır’ diyerek uyardı.

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Kaynak: Hürriyet

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