Meteoroloji’den Ege İçin ‘Kuvvetli Fırtına’ Uyarısı
Meteoroloji, Ege Bölgesi’nin kuzey kısımları için uyarı geldi. Yapılan uyarıya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren bölgede fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü tarafından, kuzey Ege'de rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğünü ve fırtınanın, çarşamba öğle saatlerine dek etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bilgisi de yer aldı..
Kaynak: DHA
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