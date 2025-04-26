Meteoroloji’den Ege İçin ‘Kuvvetli Fırtına’ Uyarısı

Meteoroloji, Ege Bölgesi’nin kuzey kısımları için uyarı geldi. Yapılan uyarıya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren bölgede fırtınanın etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den Ege İçin ‘Kuvvetli Fırtına’ Uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü tarafından, kuzey Ege'de rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğünü ve fırtınanın, çarşamba öğle saatlerine dek etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bilgisi de yer aldı..

Kaynak: DHA

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