Önce Eski Sevgilisini Öldürdü Sonra Kendini Vurdu!

Olay, saat 13.00 sıralarında Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 54 Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Ebru Ö., iddiaya göre bir süre önce Cihan Kaman ile kaçtı. Cihan Kaman ile birlikte yaşayan Ebru Ö., şiddet görünce tekrar eve dönüp eşi Serkan Ö. ile barıştı.

Aile, ardından başka bir eve taşındı. Ancak Cihan Kaman, Ebru Ö.'nün yeni adresini öğrenip, eşi evde yokken yanına gitti. Burada Cihan Kaman ile Ebru Ö. arasında tartışma çıktı.

3 KEZ BIÇAKLADI

Tartışma sırasında Cihan Kaman, Ebru Ö.'yü 3 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Gürültüyü duyup gelen komşuları Ebru Ö.’yü kanlar içinde yerde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ebru Ö.’nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ebru Ö.'nün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

KAÇTI, KENDİNİ VURDU

Olay yerinden kaçan Cihan Kaman, Köşk ilçesindeki bir akrabasının yanına gitti. Akrabasının evinin önünde kendisini silahla başından vurdu. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kaman'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaman'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA