Kağıthane'de Haşerelere Savaş Açıldı

Kağıthane'de insan sağlığını tehdit eden zararlı haşere ve sinek türlerine savaş açıldı. İlçede geniş çaplı ilaçlama çalışmaları yapıldı.

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Kağıthane'de Haşerelere Savaş Açıldı

Kağıthane Belediyesi, ilçe genelinde sağlığı tehdit eden zararlı haşere ve sinek türlerine karşı geniş çaplı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kâğıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında; ilçede sokaklar, parklar, yeşil alanlar, cadde ve açık alanlar başta olmak üzere, sinek ve haşerelerin üreme alanlarına yönelik ilaçlama işlemleri devam ediyor.

Ekipler mahalle mahalle gezerek, tüm ilçeyi sivrisinek, insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşerelerden arındırmayı hedefliyor. Cumartesi ve pazar günleri vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendiren ekipler, kalan günlerde de 19 mahallede ilaçlama çalışması yapıyor.

Kâğıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ayrıca, sivrisinek ve haşerelerin üreme alanlarını kontrol altına almak için mahalle halkına önemli uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılar arasında özellikle su birikintilerine dikkat çekiliyor. Ağaç diplerinde ve bahçelerde oluşabilecek küçük su göletlerinin düzenli olarak boşaltılması gerektiği vurgulanırken, kapların kapalı tutulması, çöplerin çöp kutularına atılması, bahçede ya da terasta bulunan eşyaların uygun şekilde depolanması gibi önlemler öneriliyor. Ayrıca, hayvanların su ihtiyacını karşılayan kaplardaki suların haftada bir değiştirilmesi ve kullanılmayan kapların kapalı tutulması gerektiği de belirtiliyor. Bu uyarıların hayata geçirilmesiyle birlikte, sivrisineklerin üremesinin önlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: DHA

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