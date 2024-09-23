İYİ Parti'de İstifa Depremi Sürüyor! 8 İsim Daha Ayrıldı

İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gülay, bugün 7 yönetim kurulu üyesiyle birlikte partiden istifa etti. Gülay, "Geldiğimiz nokta her geçen gün istifalar nedeniyle partimizin güç kaybettiğini görüyorum. Teşkilatlarımız yönetim kurulu arkadaşlarımız üzerine bir şeyler koyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gülay, parti binasında beraberinde istifa eden yönetim kurulu üyeleriyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Gülay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geldiğimiz nokta her geçen gün istifalar nedeniyle partimizin güç kaybettiğini görüyorum. Teşkilatlarımız yönetim kurulu arkadaşlarımız üzerine bir şeyler koyamıyoruz. Bu süreçte bana oy veren iyi partili arkadaşlarıma, yönetim kurulu arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ben bugün itibarıyla İYİ Parti il başkanlığı görevimi sonlandırıyorum. İstifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte genel merkezimizin tarafından atanacak il başkanına layıkıyla devir teslim yapacağız.”

Kaynak: İHA