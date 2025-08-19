Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Gerçekleri Örtbas Etmekten Başka Bir Şey Değil'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik "Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır. Onun dışında söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka bir şey değildir" dedi.

Son Güncelleme:
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Gerçekleri Örtbas Etmekten Başka Bir Şey Değil'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti’mize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir. Özgür Özel’in yürüttüğü üçüncü sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir. Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır. “Siyasi acziyet” Özgür Özel’in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir. “Siyasi kapkaççılık” yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir. Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır. Onun dışında söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka bir şey değildir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Ünlülere Büyük Şok! Servet Değirmeni Tıkandı, Hepsi 'Ersan Diamond' Listesinde Ünlülere Büyük Şok! Kuyumcuları Gözaltına Alındı, Servet Değirmeni Tıkandı
Maltepe, Kayışdağı, Pendik, Kartal, Çekmeköy ve Kadıköy'e Kritik Uyarı: Bugün Başlayacak Salı Sabahına Kadar Devam edecek Bugün Başlayacak Salı Sabahına Kadar Devam edecek
'Söylediklerimin hepsi çıktı' Diyen Deprem Uzmanından Korkutan Uyarı! O Bölgeyi İşaret Etti: 7'nin Üzerinde Her An Olabilir 7'nin Üzerinde Her An Olabilir
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Açıklama Geldi... Kadınları Hedef Alan Cuma Hutbelerine 'Kuran'lı Savunma Kadınları Hedef Alan Cuma Hutbelerine 'Kuran'lı Savunma
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Odası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: 'Altın Varaklı' Avukat Cem Duman Tutuklandı 'Altın Varaklı' Avukat Tutuklandı
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı Keskin Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
Barış Boyun’un Suikast Planı İtalyan Dinlemesiyle Ortaya Çıktı! Tekirdağ'da Law Silahıyla Dehşet Saçacaklardı Barış Boyun’un Suikast Planı 'Elektronik Kelepçe'ye Takıldı