Sibel Can, Sinan Engin, Berkay, Ayça Çağla Altunkaya, İsmail Türüt gibi çok sayıda ünlü ile fotoğrafı olan, ünlülerin kuyumcusu olarak nam salan Ersan Diamond” lakaplı Ersan Gülmez’in dün gözaltına alınıp serbest bırakılması gündem oldu. Fenomen kuyumcunun gözaltına alınması, ‘Ünlülerin servetleri risk altında mı?’ sorusunu akıllara getirdi.

Ünlülere Büyük Şok! Servet Değirmeni Tıkandı, Hepsi 'Ersan Diamond' Listesinde
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalara ilişkin inceleme sürerken, 5 ilde düzenlenen yeni bir operasyonda sosyal medyada mücevher ve lüks saat videolarıyla tanınan, çok sayıda ünlü ismin kuyumcusu “Ersan Diamond” lakaplı Ersan Gülmez de gözaltına alındı.

Ünlülere Büyük Şok! Servet Değirmeni Tıkandı, Hepsi 'Ersan Diamond' Listesinde - Resim : 1
“Ersan Diamond” lakaplı Ersan Gülmez
GÖZALTINA ALINDI

Sabah’tan Emir Somer’in haberine göre, İBB soruşturmasında itirafçı iş insanı Aziz İhsan Aktaş'a yönelik suikast planında ismi geçtiği iddia edilen Selahattin Yılmaz operasyonunda gözaltına alınan 12 isim arasında Ersan Gülmez de yer aldı.

Ünlülere Büyük Şok! Servet Değirmeni Tıkandı, Hepsi 'Ersan Diamond' Listesinde - Resim : 2
Ersan Gülmez, İsmail Türüt ve Sinan Engin ile

SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen Ersan Gülmez, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 3'ü ruhsatsız, 3'ü ruhsatlı toplam altı tabanca, iki pompalı tüfek, dokuz şarjör, iki uzatılmış şarjör, iki seri atış aparatı, çelik yelek, 383 mermi ve 12 pompalı tüfek kartuşu ele geçirilmişti.

Ünlülere Büyük Şok! Servet Değirmeni Tıkandı, Hepsi 'Ersan Diamond' Listesinde - Resim : 3
Ersan Gülmez şarkıcı Berkay ve Sibelcan ile
ÜNLÜLERLE FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLDU

'Ersan Diamond' lakaplı fenomen kuyumcu Ersan Gülmez'in gözaltına alınmasının ardından Sibel Can, Sinan Engin, Berkay, Ayça Çağla Altunkaya ve İsmail Türüt gibi ünlü isimlerle çektirdiği fotoğraflar yeniden gündem oldu.

Instagram'da 755 bin takipçisi olan kuyumcunun sosyal medyada lüks ve şatafatlı paylaşımlar yapması ise dikkat çekti.

Kaynak: Sabah

