Ünlülere Büyük Şok! Servet Değirmeni Tıkandı, Hepsi 'Ersan Diamond' Listesinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalara ilişkin inceleme sürerken, 5 ilde düzenlenen yeni bir operasyonda sosyal medyada mücevher ve lüks saat videolarıyla tanınan, çok sayıda ünlü ismin kuyumcusu “Ersan Diamond” lakaplı Ersan Gülmez de gözaltına alındı.

“Ersan Diamond” lakaplı Ersan Gülmez

GÖZALTINA ALINDI

Sabah’tan Emir Somer’in haberine göre, İBB soruşturmasında itirafçı iş insanı Aziz İhsan Aktaş'a yönelik suikast planında ismi geçtiği iddia edilen Selahattin Yılmaz operasyonunda gözaltına alınan 12 isim arasında Ersan Gülmez de yer aldı.

Ersan Gülmez, İsmail Türüt ve Sinan Engin ile

SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen Ersan Gülmez, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 3'ü ruhsatsız, 3'ü ruhsatlı toplam altı tabanca, iki pompalı tüfek, dokuz şarjör, iki uzatılmış şarjör, iki seri atış aparatı, çelik yelek, 383 mermi ve 12 pompalı tüfek kartuşu ele geçirilmişti.

Ersan Gülmez şarkıcı Berkay ve Sibelcan ile

ÜNLÜLERLE FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLDU

'Ersan Diamond' lakaplı fenomen kuyumcu Ersan Gülmez'in gözaltına alınmasının ardından Sibel Can, Sinan Engin, Berkay, Ayça Çağla Altunkaya ve İsmail Türüt gibi ünlü isimlerle çektirdiği fotoğraflar yeniden gündem oldu.

Instagram'da 755 bin takipçisi olan kuyumcunun sosyal medyada lüks ve şatafatlı paylaşımlar yapması ise dikkat çekti.

Kaynak: Sabah