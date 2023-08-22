Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü sanatçı Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi.

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Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi!

Ünlü sanatçı Olgun Şimşek Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçirdi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, Bodrum ilçesi Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi

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