CHP'li Polat, Gaziantep Havalimanı'nda gördüklerini paylaştı: TÜGVA üyelerine VIP hizmet

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından cevaplanması istemiyle soru önergesi veren Mahir Polat, “Hakları olmadığı halde devletin bütün imkanlarını kullanıyorlar. Yandaşa kural, kanun, yasak yok. Kayırma var, imtiyaz var” yorumunu yaptı.

DEVLETİN BÜTÜN İMKANLARINI KULLANIYORLAR

TÜGVA üyelerinin hakları olmayan hizmetten faydalandığını belirten Polat, “Havalimanlarında VİP hizmetinden faydalanabilen kişiler sınırlı ve belli. Bu kişilerin listesi genelge ile yayımlanır ve yanlarında belirli sayıda kişiyle bu hizmetten faydalanabilirler. Milletvekili olarak biz en fazla üç kişiyle bu haktan yararlanabiliyoruz. Gaziantep ziyaretimde gördüm ki, hak ve yetkileri olmamasına rağmen tam yedi TÜGVA üyesi VİP hizmetinden faydalanıyor. Oysa bu yasak. İktidara yakın vakıf ve derneklere kamu yararı statüsü olanakları veriliyor, vergi muafiyeti getiriliyor. Yasak olmasına rağmen bu vakıf ve dernek mensuplarının çoğunun kullandığı çakarlı araçlara göz yumuluyor. Hakları olmamasına rağmen devletin bütün imkanlarını kullanıyorlar. Bir kere daha görüyoruz ki yandaşa yasak yok” dedi.

Mahir Polat Bakan Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

1) 21 Ağustos 2023 tarihinde, akşam saat 8 sularında Gaziantep Havalimanı’nda VIP kullanımı izni verilen grup kimdir?

2) Kimlerin VIP hakkı vardır? TÜGVA üyelerinin VIP hakkı var mıdır?

3) VIP hakkı olan bir kişi, yanında kaç mahiyeti ile VIP hizmetinden faydalanabilmektedir? Söz konusu grup 7 (yedi) kişi olarak VIP hizmetinden hangi gerekçeyle faydalandırılmıştır?

4) VIP hakkı olmadığı halde, söz konusu gruba sağlanan imtiyaz Gaziantep Havalimanı ile mi sınırlıdır yoksa Türkiye’nin başka yerlerinde de bu gruba imtiyaz tanınmakta mıdır?

5) İktidara yakın başka vakıf ve derneklere de benzer imtiyazlar sağlanmakta mıdır?