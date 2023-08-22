Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem!

Kayseri'de şiddetli bir deprem meydana geldi.

AFAD, saat 13:17'de, Kayseri Sarız'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "#Kayseri İli #Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

#Kayseri İli #Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.#Deprem — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 22, 2023

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği, 4.7 şiddetindeki depremle ilgili olarak, "Olumsuzluğa rastlanmadı" şeklinde açıklama yaptı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Sarız ilçesinde saat 13.17'de AFAD kayıtlarına göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.