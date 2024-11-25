Öldüğü İddia Edilen Ankaralı Turgut'un Kızından Yeni Paylaşım

Entübe edilen ve öldüğü iddiaları ortaya atılan Ankaralı Turgut’un kızından yeni paylaşım geldi. Turgut’un kızı paylaşımında kardeşlerine ateş püskürürken, babasının bu hale gelmesinden onları sorumlu tuttu.

Öldüğü İddia Edilen Ankaralı Turgut'un Kızından Yeni Paylaşım

Yaptığı şarkılarla efsaneleşen Ankaralı Turgut'tan geçtiğimiz günlerde üzen haber gelmişti.

Akciğer kanserine yakalanan 'Ankaralı Turgut' olarak bilinen Turgut Karataş, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildi.

Öldüğü İddia Edilen Ankaralı Turgut'un Kızından Yeni Paylaşım - Resim : 1

HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyada hızla yayılmıştı. Çıkan haberler sonrası şarkıcının kızı Eylem Boran, haberleri yalanlayarak ''Babamın durumunda değişiklik yok, lütfen kimse çıkan haberlere güvenmesin'' açıklaması yaparak babası hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

Sık sık sosyal medya hesabından babasıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Ankaralı Turgut'un kızı bugün dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

KARDEŞLERİNE ÖFKE KUSTU

Babasının fotoğrafını paylaşan Eylem Boran, "Bakın evlatları sizin eseriniz utanın yazıklar olsun size babamı ne hale getirdiniz" notu düşerek kardeşlerine öfke kustu.

Öldüğü İddia Edilen Ankaralı Turgut'un Kızından Yeni Paylaşım - Resim : 2

"BABAM ONLARA ÇOK BEDDUA VERDİ"

Bir takipçisinin olayın ne olduğunu sormasıyla ise Eylem Boran, "Evlat denen bu yaratıklar babama sosyal medyada atmadıkları iftira kalmadı telefon açıp küfür ettiler ve en sonunda babam yoğun bakıma düştü onların yüzünden onlar beddualı evlat babam onlara çok beddua verdi" yanıtını verdi.

Öldüğü İddia Edilen Ankaralı Turgut'un Kızından Yeni Paylaşım - Resim : 3

'Ankaralı Turgut Hayatını Kaybetti' İddiasına Kızından Açıklama'Ankaralı Turgut Hayatını Kaybetti' İddiasına Kızından AçıklamaMagazin
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Kaynak: Gerçek Gündem

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