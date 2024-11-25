Tüm Kadınların Bilmesi Gerekiyor! 6284'ün Önemi Çok Büyük...

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla kadınların temel hakları için eylem yapması bile engellenmeye çalışılırken, yıllardır talep edilen bu hakların önemine bir kez daha işaret edildi.

Bir gecede çıkılan İstanbul Sözleşmesi ile beraber kadın ve çocuklar için en büyük güvence 6284 No’lu yasa olarak görülüyor. “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” adıyla 2012 yılında kabul edilen ve şiddet mağduru kadınlarla çocukları korumayı amaçlayan yasa, devamlı bazı kesimlerin saldırısına uğruyor.

YASA ETKİN ŞEKİLDE UYGULANMIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları da dahil olmak üzere birçok kez yasanın kadına şiddetle mücadeleye katkı sağlamadığı iddia edilirken, yasanın maddelerinin etkin olarak uygulanmaması dikkat çekiyor. Hakları konusunda eğitim verilmeyen kadınlar da yetkililerden yardım alamadıklarında yasa misyonunu yerine getiremiyor.

Tüm kadınların bilmesi gereken, 6284 No’lu Yasa ile koruma altına alınan haklar şu şekilde:

• Şiddet mağduru kadınların korunması amacıyla failin mağdura yaklaşmasının engellenmesi gibi tedbirler öngörülür.

• Sığınma evi sağlanır.

• Geçici olarak maddi yardım sağlanabilir.

• Şiddet mağduru kadınlara psikolojik destek sağlanır.

• Hukuki yardım ücretsiz olarak verilir.

• Şiddet mağduru kadınlar, delile gerek kalmadan en hızlı şekilde mahkemeden koruma kararı alabilirler.

• Koruma kararları, şiddet uygulayan kişinin mağdurun evine, işyerine ve sosyal çevresine yaklaşmasını yasaklar.

• Şiddet uygulayan ya da şiddet uygulama ihtimali olan bir kişi eğer silah taşıyorsa silahına el konulur.

• Şiddet mağduru kadının kimlik bilgileri ve adresi gizli tutulur.

• Şiddet uygulayan kişilere elektronik kelepçe takılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem