İstanbul Barosu’ndan 25 Kasım Etkinlik Yasağına Tepki

Baro, yaptığı yazılı açıklamada, Valiliğin aldığı kararın Anayasa'ya ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararlarına aykırı olduğunu vurgulayarak, bu yasağın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Baro, açıklamasında “Valiliği, Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararlarına aykırı davranmaktan vazgeçmeye ve kadınların anayasal ve uluslararası hakkını ihlal eden bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

“HAK İHLALİNE SON VERİN”

Açıklamada şöyle denildi:

İstanbul Valiliği, 24.11.2024 tarihinde internet sitesinde yayınladığı basın açıklaması ile 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikleri 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01’den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59’a kadar yasakladığını duyurmuştur.

Valiliğin söz konusu yasağı Anayasa, İHAS ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, Toplu İfade Özgürlüğü Hakları ile Ayrımcılık Yasağını ve temel haklarımızı ihlal etmektedir. İHAM, DİSK & KESK - Türkiye, 27.11.2012 T. 38676/08 kararı ile ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün Yapılacağı Yeri Seçme Özgürlüğünü de kapsadığına hükmetmiştir. Anayasa Mahkemesi de 12.10.2023 T. 2016/14517 S. kararı ile ‘Mekan Seçme Serbestisinin Kategorik Olarak Yasaklanmasının Anayasal Hakların ihlali olduğuna hükmetmiştir.

Valiliği, Anayasa ve İHAM kararlarına aykırı davranmaktan vazgeçmeye ve kadınların Anayasal ve Uluslararası hakkını ihlal eden bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz.

Kaynak: ANKA