Türk Askerinden Kosovalı Askerlere Silah Eğitimi

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine ASELSAN tarafından üretilen "Sarp Silah Sistemi"nin güvenli ve etkin kullanımına yönelik eğitim verdi.

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Türk Askerinden Kosovalı Askerlere Silah Eğitimi

FSK’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk askerlerinin verdiği teorik ve pratik eğitimin detaylarına yer verildi. Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri eğitmenlerinin FSK askerlerinin mesleki kapasitelerini artırdığı ve bu katkının önem taşıdığı vurgulandı.

FSK’NİN SİLAHLI KUVVETLERE DÖNÜŞÜM SÜRECİ

2009 yılında kriz yönetimi, sivil savunma operasyonları ve doğal afetlere müdahale amacıyla kurulan Kosova Güvenlik Gücü, 2018 yılında başlatılan yasal düzenlemelerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine girdi. Bu sürecin 10 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

TÜRK ASKERİNDEN STRATEJİK DESTEK

1999 yılından bu yana KFOR bünyesinde Kosova’da görev yapan Türk askerleri, FSK’nin silahlı kuvvetlere dönüşüm sürecine aktif katkı sağlıyor. Ayrıca FSK’nin askeri envanterinde Türk savunma sanayisi ürünlerinin önemli bir yer tuttuğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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