Türkiye'de En Çok Nereli Var? Herkes Kendi Memleketine Dönse En Kalabalık İl Bakın Neresi Olur

Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul. Peki ya herkes kendi memleketine geri dönseydi en kalabalık olan il hangisi olurdu? İşte TÜİK'in yeni araştırması bu sorunun cevabını verilerle açıklıyor.

TÜİK'in yayınladığı son rapor, Türkiye nüfusunun sadece yaşadığı ili değil, aynı zamanda aslen nereli olduğunu da ortaya koyuyor. Bu verilere göre, Türkiye'de yaşayan insanların büyük bir kısmı, doğdukları veya atalarının yaşadığı şehirlerden farklı yerlerde ikamet ediyor.