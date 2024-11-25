Türkiye'de En Çok Nereli Var? Herkes Kendi Memleketine Dönse En Kalabalık İl Bakın Neresi Olur
TÜİK tarafından yapılan yeni araştırmayla herkesin merak ettiği "Türkiye'de en çok nereli var?" sorusu cevap buldu. Herkes kendi memleketinde yaşasaydı bakın en kalabalık il neresi olacaktı...
Kaynak: Haber Merkezi
Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul. Peki ya herkes kendi memleketine geri dönseydi en kalabalık olan il hangisi olurdu? İşte TÜİK'in yeni araştırması bu sorunun cevabını verilerle açıklıyor.
TÜİK'in yayınladığı son rapor, Türkiye nüfusunun sadece yaşadığı ili değil, aynı zamanda aslen nereli olduğunu da ortaya koyuyor. Bu verilere göre, Türkiye'de yaşayan insanların büyük bir kısmı, doğdukları veya atalarının yaşadığı şehirlerden farklı yerlerde ikamet ediyor.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK NERELİ VAR?
TÜİK'in yayımladığı rapora göre, herkes memleketinde yaşasaydı Türkiye’nin en kalabalık ili Şanlıurfa olacaktı.
1. ŞANLIURFA: 2 milyon 839 bin 823
2. KONYA: 2 milyon 603 bin 448
3. İSTANBUL: 2 milyon 558 bin 75
4. DİYARBAKIR: 2 milyon 294 bin 58
5. ANKARA: 2 milyon 16 bin 454
6. İZMİR: 1 milyon 976 bin 581
7. SAMSUN: 1 milyon 976 bin 178
8. SİVAS: 1 MİLYON 950 281
9. ERZURUM: 1 milyon 893 bin 946
10. BURSA: 1 milyon 826 bin 285