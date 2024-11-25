İzmir'de Bir Kişi Gelen Zamlara 'Açız' Diyerek İsyan Etti: Marketten Apar Topar Atıldı

Ekonomik kriz ve sürekli artan fiyatlar, vatandaşların geçim sıkıntısını her geçen gün derinleştiriyor. İzmir'deki olayda, marketteki fiyatların yüksekliğine tepki gösteren bir vatandaş, "Fiyatlar o kadar pahalı ki artık geçinemiyoruz. Açız, aç!" sözleriyle duruma isyan etti. Çıkardığı gürültü nedeniyle güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarılan kişinin tepkisi, sosyal medyada gündem oldu.

EKONOMİK KRİZİN DERİN ETKİLERİ

Türkiye’de giderek büyüyen ekonomik kriz ve art arda gelen zamlar, özellikle asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşları ciddi şekilde etkiliyor. 17 bin 2 TL olan asgari ücretin yetersiz kaldığını düşünen birçok kişi, temel gıda maddelerine dahi erişmekte zorluk yaşıyor. Yaşanan olay, ekonomik sıkıntılarla başa çıkmaya çalışan vatandaşların sesini bir kez daha gündeme taşıdı.

Vatandaşlar, yetkililere çözüm çağrılarını sürdürerek, krizin etkilerini hafifletecek adımlar atılmasını talep ediyor.

EGE OTOMOTİV DERNEĞİ'NDEN DESTEK AÇIKLAMASI

Yaşanan olayın ardından, Ege Otomotiv Derneği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün şehrimizde yaşanan talihsiz olay hepimizi derinden üzdü. Söylemekten ziyade bir şeyler yapmanın gerektiğini düşünüyoruz. Dernek Başkanımız Mehmet Torun ve yönetim kurulu olarak, bu vatandaşımızın her türlü sıkıntısına destek olacağız. En kısa sürede bu sorunların aşılması dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Bugün şehrimizde yaşanan talihsiz olaydan dolayı çok üzgünüz.söylenecek çok şey var ancak bugün söylemden ziyade birşeyler yapmamız gerek Ege Otomotiv Derneği Başkanımız Mehmet torun ve yönetim kurulu olarak amcamızın her konuda destekçisi olmak istiyoruz.en kısa zamanda bu… pic.twitter.com/mUDWMZnCQc — İlker Alkız (@ilkeralkiz) November 24, 2024

Kaynak: DHA