Olası 'İstanbul Depremi' Korkuttu! Naci Görür İsyan Etti: 'Bu Kadar Can Üzerinden Kumar Oynayamayız'

İstanbul'un Güngören ilçesinde yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binanın enkazında kalan 56 yaşındaki işçi Zekeriya Yılmaz'ın cansız bedenine 53 saat sonra ulaşıldı. Bu durum olası bir Marmara depreminde meydana gelecek binlerce enkaza nasıl yetişileceği gerçeğiyle karşı karşıya bıraktı.

Gazete Pencere'den Murathan Demircioğlu’na konuşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un yapı stokundaki sorunlarını vurguladı. Görür, depremin beklendiğini söylerken, "Hükümetlerimiz ve bizler bu kadar can üzerinden kumar oynayamayız. Deprem ihtimalinde ortaya çıkacak tabloyu minimize etmek için çalışmalıyız" diyerek belirtti.

Prof. Dr. Görür'ün açıklamaları şöyle:

"Bugün daha deprem olmadan binaların çökmesi bize depremde, benzer yapı stokundaki binaların çökeceğini gösteriyor. İstanbul'un yapı stokuna baktığımızda da hiç iç açıcı olmadığını görüyoruz. Bunu sadece biz değil, resmi kaynaklar da söylüyor.

'YÜZDE 70'İ DAYANIKLI DEĞİL'

İstanbul'daki yapı stokunun yaklaşık yüzde 70'i depreme dayanıklı değil. Yapılara bakıldığında yeterli demir kullanılmamış ya da kullanılan malzeme korozyona uğramış; kullanılan beton istenilen çapta ya da nitelikte değil. Sorunlu yapılarda üretim aşamasında, işçilikte de sorunlar olduğu tespit ediliyor. Resmi veriler ve makamlar ortaya koyuyor.

'İSTANBUL'DAKİ YAPI STOKU HASARI ARTIRACAK NİTELİKTE'

Özetle veriler; İstanbul'daki yapı stoku, bir depremde minimum hasar verecek nitelikte değil, aksine hasarı artıracak nitelikte olduğunu söylüyor. 150 binden fazla binanın çökmesinden bahsediliyor. Haneye vurduğumuzda anormal bir insan sayısına denk geliyor. Bunları kötümser olmak için değil söylemiyoruz. Bu ülke madem deprem bekliyorsa bu afetle karşılaşmamız olağan.

'BU KADAR CAN ÜZERİNDEN KUMAR OYNAYAMAYIZ'

Hükümetlerimiz ve bizler bu kadar can üzerinden kumar oynayamayız. Deprem ihtimalinde ortaya çıkacak tabloyu minimize etmek için çalışmalıyız. Ancak çalışmaların yetersiz olduğunu görüyoruz. Bizi üzen nokta da bu."

NE OLDU?

Kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı süren binada meydana gelen çökmenin ardından enkazda kalan Zekeriya Yılmaz'ın (56) 53 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı. Olay, 29 Kasım Cuma günü saat 15.30 sıralarında İstanbul'un Güngören ilçesi Mehmet Nesih Mahallesi, Gülsever Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü şekilde yıkımı devam eden binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçiden biri olan Ümit Kurt çıkarıldı. Diğer işçi Zekeriya Yılmaz'ı arama çalışmaları ise itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından devam ederken 53 saatlik çalışmanın ardından vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: Gazete Pencere