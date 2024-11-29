Öğretmenliği Bıraktı Kendi İşinin Patronu Oldu! Sayısı 3 Yılda 50’den 200’e Çıktı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü mezunu 30 yaşındaki Ebru Şahinkaya, pandemi döneminde ailesiyle birlikte Kavak ilçesine yerleşti. Şahinlkaya, 10 dönümlük bir bahçede çilek, lavanta ve kaz yetiştiriciliği yapmaya başladı. Belediyeden de destek alan genç üreticinin 50 kaz ile başladığı hayvancılıkta kaz sayısı 200’e yükseldi.

“BİRKAÇ TAVUKLA BAŞLADIK”

Hayallerini gerçekleştirmek istediği için köy yaşamına yöneldiğini belirten Şahinkaya, “Birkaç tavukla başladık, hibe ile 50 kaz aldık. Şu anda 200’ün üzerinde kazım var. Amacım hem tarım hem de hayvancılık yaparak üretmek istiyorum” dedi.

“HEM KAZ YETİŞTİRİYOR ÇİLEK ÜRETİYORUZ”

3 yıldır köyde yaşadıklarını söyleyen Şahinkaya, öğretmenlik yerine neden bu mesleği seçtiğini ise şöyle anlattı: Lisans mezunuyum, okul öncesi öğretmeniyim. ‘Üretimde hayat var’ zihniyetiyle hem tarım hem de hayvancılık yapmak için nereden başlayacağımızı da bilmeyerek köye göç ettik. Pandeminin de etkisi çok oldu. 3 yıldır da köydeyiz. Şu anda hem kaz yetiştiriyor hem de çilek üretiyoruz.

“KİTAPTA YAZDIĞI GİBİ OLMUYOR”

“Bazı şeyler kitapta yazdığı gibi olmuyor, çok acemilik yaşadık ve problemlerimiz oldu” diyen Şahinkaya tecrübesini şöyle açıkladı: Zaiyatlarımız oldu ama yine de 200’ü aşan kaz sayısına ulaştık. Geçen seneye göre şu an daha tecrübeliyiz. Bu sene de kazlarımızı satma niyetinde değiliz. Bahçemizde en az 500 tane kaz olana kadar üretip, işletme kurma niyetindeyiz.

“DAHA AZ MALİYET İÇİN BAHÇEYİ ÜÇE BÖLDÜK”

Kazlarını daha düşük maliyetle beslemek için araziyi böldüklerini açıklayan Şahinkaya, “10 dönümlük yerimiz var. Bahçemizi önce dörde böldük, sonra üçe böldük. Fıskiyeler döşedik ve ciddi bir yatırım yaptık. Kazlar çok fazla ot yiyor. 10 günde uzattığınız otları yarım saatte yok edebiliyorlar. Biz de kazları daha az bir maliyetle besleyebilmek için bahçeyi üçe böldük. Hepsinde de sulama sistemi var. Tabi ki bu 10 dönüm bazen yetiyor, bazen de yetmiyor. Zaman zaman yemleme de yapıyoruz. Şanslıyız çünkü köyümüzde meralarımız çok” dedi.

Kaynak: DHA