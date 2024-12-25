Öğrenci Yurdunda Korku Dolu Anlar: İşçi İskeleden Düştü

Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi yurdunun binasında çalışan işçi iskeleden düştü. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Öğrenci Yurdunda Korku Dolu Anlar: İşçi İskeleden Düştü

Tabaklar Mahallesi Anadolu Sokak'ta bulunan Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi yurdunun güçlendirme projesinde çalışan İrfan Ü. (34) üçüncü kattaki iskeleden birinci kata düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından işçi, merdivenli itfaiye aracıyla bulunduğu yerden indirilerek ambulansa taşındı.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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