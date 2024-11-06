Bolu'da AVM'de İş Kazası! Temizlik İşçisi 2 Metreden Düştü
Bolu'da Highway Outlet AVM’de bir temizlik işçisi, yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Bolu’da Highway Outlet AVM’de akşam saatlerinde temizlik personeli Abidin T., asma katta temizlik yaparken dengesini kaybetti. Yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen temizlik görevlisi yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Abidin T., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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