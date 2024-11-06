Meteoroloji Açıkladı! Yağışlara Ara; Ülke Genelinde Havalar Isınıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayımladı. Rapora göre; gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın (Perşembe) yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 7°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 10°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA -1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI -3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 0°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 1°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 6°C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -5°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
VAN -1°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 4°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık