Meteoroloji Açıkladı! Yağışlara Ara; Ülke Genelinde Havalar Isınıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın (Perşembe) yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 7°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 10°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 9°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI -3°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 0°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 1°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 10°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA 0°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -5°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

VAN -1°C, 11°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 4°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 9°C, 21°C

Az bulutlu ve açık