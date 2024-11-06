YRP'li Kılıç'tan İktidara Sert Eleştiriler: 'Tam Bir Akıl Tutulmasıyla Karşı Karşıyayız'

YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin İstanbul'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'na katıldı. Kılıç, toplantının ardından yaptığı açıklamada iktidarı eleştirdi. Kılıç, "Türkiye'nin bize özgü mevcut başkanlık sisteminden kaynaklanan yüksek tansiyonu kaldıracak gücü kalmamıştır. Dünyada bir başka örneği olmayan tipsiz bir sistemdir. Sadece sorun üretmektedir" dedi.

CHP ve DEM Partili belediyelere kayyım atanmasına tepki gösteren Kılıç, "Tam bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Maalesef bu çetin gündem hayat pahalılığının, geçim darlığının üstüne bir şal gibi örtülmüştür" ifadelerini kullandı. Kılıç ayrıca, "Öcalan çağrısının arka planında aslında Sayın Cumhurbaşkanının bir kez daha seçilmesine yönelik anayasa değişikliği arayışı vardır" dedi.

'BU SİSTEM, DÜNYAYA ÖRNEĞİ OLMAYAN TİPSİZ BİR SİSTEMDİR'

"Yarın İstanbul'un 39 ilçesinde Anadolu Buluşmaları kapsamında halkımızla buluşacağız. Olası bir erken genel seçime yönelik biz İstanbul'daki çalışmalarımızı başlatmıştık. Ama bu sefer organize bir startı genel başkanımız liderliğinde başlatmış olacağız" diyen Kılıç, "Türkiye'nin bize özgü mevcut başkanlık sisteminden kaynaklanan yüksek tansiyonu kaldıracak yükü kalmamıştır. Türkiye'nin bize özgü mevcut başkanlık sisteminden kaynaklanan yüksek tansiyonu kaldıracak gücü kalmamıştır. Bu sistem başkanlık sistemi değildir. Yarı başkanlık sistemi de değildir, Türk tipi başkanlık da değildir. Dünyada bir başka örneği olmayan tipsiz bir sistemdir. Sadece sorun üretmektedir. Sorunların sebebi olan bu sistem, Türkiye'yi ekonomi ve siyasette hipertansiyona mahkum etmiştir” ifadelerini kullandı.

'TAM BİR AKIL TUTULMASI'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Kanun Hükmünde Kararnamelere bağlı kayyum atamalarında çok yaman bir çelişki ile karşı karşıyayız. Terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla görevden aldıkları Mardin Büyükşehir Belediye Başkanından 'Sayın Ahmet Türk', diye söz ediyorlar. Mademki 'Sayın' hakkını koruyun, sayınsa neden görevden alıp yerine kayyum atıyorsunuz? Bir insan hem terör örgütü üyesi hem de sayın olabilir mi? Tam bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Maalesef bu çetin gündem hayat pahalılığının, geçim darlığının üstüne bir şal gibi örtülmüştür. İktidarın en büyük maharetinin gündem değiştirmek olduğu aşikardır" dedi.

'ASGARİ ÜCRET 35 BİN LİRA OLMALI'

Kılıç, Türkiye'nin öncelikli gündemi açlıktır, yoksulluktur. Aylardır asgari ücret açlık sınırının altındadır. Yeni yılda asgari ücret 35 bin lira olmalıdır” şeklinde konuştu.

'CUMHURBAŞKANI'NIN TEKRAR SEÇİLMESİNE YÖNELİK ARAYIŞ VAR'

Açıklamalarına devam eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “İmralı'ya özgürlük ya da Abdullah Öcalan'ın DEM Parti grubundan terör örgütüne silah bırakın çağrısını yapmasıyla ilgili gündemin arka planında aslında Sayın Cumhurbaşkanının bir kez daha seçilmesine yönelik anayasa değişikliği arayışı vardır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA