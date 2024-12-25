Dolandırıcıların 'Polis' Yalanına İnandı, 6 Milyon Lirasından Oldu
Kocaeli'de bir vatandaş kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 6 milyon lira dolandırıldı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 6 milyon lira dolandırıldığı ihbarı üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 6 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'ine adli kontrol hükümleri uygulandı, diğeri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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