Sinop’ta Korkutan Manzara! Yıllar Sonra Aynı Yerde Yeniden Görüldü

Sinop’ta sahil tarafındaki bazı bölgelerde, etkisini gösteren poyraz ve gelgite bağlı olarak deniz çekilmesi görüldü. Deniz çekilmesi sonrasında, Türkeli ilçesindeki Güllüsu Kayalıkları'nın çevresi karaya dönüştü.

YILLAR SONRA YENİDEN YAŞANDI

Sahilde bazı noktalarda gözlenen deniz çekilmesi dronla görüntülenirken, balıkçı İlyas Yalçın, benzer bir durumun en son 1976 yılında yaşandığını söyledi. O dönemde de Güllüsu Kayalıkları çevresindeki suyun çekildiğini hatırlatan Yalçın, uzun yıllar sonra aynı olayın tekrarlandığına şahit olduklarını belirtti.

“İLK DEFA DİKİLİTAŞ’IN KARAYA ÇIKTIĞINI GÖRÜYORUM”

Yalçın, “1976 yılında 15-16 yaşlarında iken ilk defa ayağım hiç suya değemeden kayalığın etrafından dolanmıştım. Ondan sonra hiç hatırlamıyorum. Dikilitaş dediğimiz burası hep suyun içindeydi. 1976 yılından bu yana ilk defa Dikilitaş’ın karaya çıktığını görüyorum” diye konuştu.

Kaynak: AA