Oğlu Umut için adalet ararken hakkında dava açılan Menderes Gündüz, milletvekili adayı oldu

Ankara’da alkollü sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Umut Gündüz’ün babası Menderes Gündüz, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara 3. bölgeden milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

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Oğlu Umut için adalet ararken hakkında dava açılan Menderes Gündüz, milletvekili adayı oldu

Ankara’da 15 Temmuz 2020 tarihinde antrenman dönüşünde alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz’ün çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sporcusu 19 yaşındaki Umut Gündüz’ün babası Menderes Gündüz, Türkiye Komünist Partisi Ankara 3. bölge milletvekili adayı oldu. 

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Gündüz, adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada "Ben; başta bisiklet, motosiklet, kadın ve iş cinayetlerini durdurmak, kaza-kader denilerek işlenen cinayetleri meşrulaştıran, ülkenin her köşesinde hüküm süren cezasızlık politikalarına karşı üstünlerin hukukuna dönüşen tarafsızlığını yitirmiş yargı sistemine karşı mağdur ailelerin mücadelesini örmek, tek adam rejiminin halkın üzerinde yaydığı korku ve baskı iklimine karşı halkın örgütlü mücadelesini büyütmek için sorumlu bir yurttaş olarak TKP'nin Ankara 3. bölge milletvekili adayıyım" dedi. 

Gündüz açıklamasını "1 oy Erdoğan gitsin diye 1 oy TKP’ye" diyerek sonlandırdı.

NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Eryaman ilçesinde bisiklet sürerken bir aracın kendisine arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden Umut Gündüz’ün ölümüne neden olan Çağdaş Şenyüz’ün yargılandığı dava 27 Aralık 2021’de sona ermişti. Şenyüz’e, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 4 yıl beş ay 10 gün hapis cezası verildi. Dört ay cezaevinde kalan Şenyüz, tutuklu olduğu süre göz önünde bulundurularak cezaevine girmemiş, Umut Gündüz’ün ailesi 28 Ocak’ta istinaf mahkemesine başvurmuştu.

DAVA AÇILMIŞTI

Baba Menderes Gündüz ayrıca 27 Aralık 2021 tarihindeki karar duruşmasında hakim T.M. ve savcı E.G.’ye, “Bu verdiğiniz karar ile katili koruyorsunuz. Siz de katilsiniz. Oğlumun kanı sizin de elinizde. Siz de yargılanacaksınız ve tutuklanacaksınız” demiş, hakim T.M. ve savcı E.G.’nin şikayeti üzerine ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçlamasıyla 1 yıldan 2 yıl 4 ay hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

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Türkiye Komünist Partisi - TKP Umut Gündüz
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