Sahte doktor için tahliye kararı

Kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz tahliye edildi.

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Sahte doktor için tahliye kararı

Tekirdağ’ın Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında dava açılmıştı. 

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Özkiraz  ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve ‘yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. 

Davanın 5’nci duruşması bugün Çerkezköy 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Duruşmada Özkiraz için tahliye kararı çıktı.

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