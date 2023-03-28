Sahte doktor için tahliye kararı
Kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz tahliye edildi.
Tekirdağ’ın Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında dava açılmıştı.
Özkiraz ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve ‘yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.
Davanın 5’nci duruşması bugün Çerkezköy 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
TAHLİYE KARARI VERİLDİ
Duruşmada Özkiraz için tahliye kararı çıktı.
Son Güncelleme: