3 binden fazla binanın yıkılacağı Adana’ya 2 bin 400 konteyner kurulacak

Adana’da depremzedelerin barınması için 4 bölgede 2 bin 400 konteyner kurulacak.

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3 binden fazla binanın yıkılacağı Adana’ya 2 bin 400 konteyner kurulacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adana’da 13 bina yıkılırken 418 vatandaş hayatını kaybetti. Depremden sonra yapılan çalışmalarda ise 3 binden fazla binanı ağır ve orta hasarlı olduğu bu nedenle yıkılması gerektiği belirlendi.

Binaları yıkılan ve yıkılacak olan vatandaşların geçici barınmaları için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Adana Valiliği koordinesinde, kentteki konteyner kurulum çalışmaları başladı. İlk konteyner kent merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde başladı. İlk etapta buraya 506 konteyner kent kurulumuna start verildi.

Depremzedeler için merkez Sarıçam ilçesi Buruk ve Çarkıpare mahallelerinde de 3 bölgede konteyner kent yapılmasının öngörüldüğü öğrenildi. Ayrıca şehrin 4 noktasında 2 bin 400 konteynerlik yaşam alanları oluşturulacağı, bu alanlar tamamlandıkça depremzedelerin buralara yerleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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