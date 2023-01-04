Sahte doktor Ayşe Özkiraz ilk kez konuştu: '1 kez dikiş yaptım, muayenelere katılmadım'
Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan ve hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ayşe Özkiraz, "Hastanede muayenelere katılmadım. Dikiş 1 kez yaptım" dedi.
Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim’de tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi’ne konulan Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu.
Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne tutukluluğa itirazı reddedildi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame, Çerkezköy 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
İddianamede Özkiraz hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve ‘yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.
‘KAÇ TANE KİMLİK KARTI YAPTIRDIM, HATIRLAMIYORUM’
Ayşe Özkiraz’ın yargılanmasına Çerkezköy 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün başlandı. Özkiraz, duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, salonda 2 avukatı ile Çerkezköy Devlet Hastanesi’nin avukatı hazır bulundu. Kimlik tespitinden sonra savunma yapan Özkiraz, lise mezunu olduğunu söyledi.