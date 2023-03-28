HÜDA-Par Genel Başkan Yardımcısı, Hizbullah'ın katlettiği Gaffar Okkan için 'PKK'ye hizmet etti' demiş

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı'nın, 22 yıl önce silahlı saldırıda öldürülen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı "PKK'ye hizmetle suçladığı" sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

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HÜDA-Par Genel Başkan Yardımcısı, Hizbullah'ın katlettiği Gaffar Okkan için 'PKK'ye hizmet etti' demiş

Terör örgütü Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen HÜDA-Par, Cumhur İttifakı'na katılması ile birlikte son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. 

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HÜDA-PAR'LI İSİM GAFFKAR OKKAN'I HEDEF ALMIŞ

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı'nın 22 yıl önce terör örgütü Hizbullah tarafından düzenlenen suikast sonucu şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'la ilgili geçmişte yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı. 

Partinin Konya İl Başkanı Mehmet Zülfi Tan, 2015 yılında sosyal medya ağı Facebook'ta Gaffar Okan'ın övüldüğü sözlerle yapılan bir paylaşımı 2017 yılında Twitter hesabından "Selahattin Demirtaş'ın A.Gaffar Okkan için yayınladığı taziye mesajı" diyerek paylaştı.

Demirtaş'a ait olmayan bu sözlerin yer aldığı tweet'i ve Tan'ın yorumunu, daha sonra alıntılayan HÜDA PAR yöneticisi Tasalı ise şehit emniyet müdürü için "Polis üniformalı Gaffar Okan, görevi boyunca PKK'ye hizmet etti" ifadelerini kullandı. 

HÜDA-Par Genel Başkan Yardımcısı, Hizbullah'ın katlettiği Gaffar Okkan için 'PKK'ye hizmet etti' demiş - Resim : 2

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