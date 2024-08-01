Oğlu Anneannesini Öldürmüştü: Abdüllatif Şener'den İlk Detaylı Açıklama

Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, dün akşam Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde bulunan evinde anneannesi Leyla Çetiner’i vurarak öldürdü. Bedirhan Şener gözaltına alınırken, Abdüllatif Şener oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Şener, bugün ise sosyal medya hesabından acı olayla ilgili ilk kez detaylı bir açıklama yaptı.

Şener'in açıklaması şu şekilde:

''Dün meydana gelen olay, ailemizi derinden sarsmıştır. Bu vesile ile taziyelerini bildiren, acımızı paylaşan cevap veremediğim tüm dostlarımıza teşekkür ederim.

Diğer bazı sorunlarla birlikte oğlum Bedirhan, yıllarca işsiz kalmanın sıkıntılarıyla psikolojik sorunlar yaşamıştır. Sonrasında Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken; en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum O'nun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır.

'OĞLUM ANNEANNESİNİ ÇOK SEVERDİ'

Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle birlikte oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman O'nda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı.

Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin acısına saygı göstermelerini bekleriz."