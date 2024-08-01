11 Yaşındaki Çocuğun Acı Ölümü: Boynuna Salıncak İpi Dolandı

Kayseri'de 11 yaşındaki çocuk salıncak ipinin boğazına dolanması sonucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, 3 kişi gözaltına alındı.

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11 Yaşındaki Çocuğun Acı Ölümü: Boynuna Salıncak İpi Dolandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak’taki 2 katlı apartmanın bodrum katında dün akşam saatlerinde bir çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Suriye uyruklu Ravan El Cemili, annesi mutfakta yemek yaparken, evin önünde salıncakta sallanırken bilinmeyen bir nedenle salıncak ipi boğazına dolandı. Ailesi durumu fark ederek Ravan El Cemili’nin boğazına dolanan ipi çözdü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan El Cemili, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANNE, BABA VE HALA GÖZALTINA ALINDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında El Cemili'nin annesi, babası ve halasının ifadelerine başvuruldu. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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