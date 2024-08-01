Tanesi 15 Lira Olan İncir, Vatandaşı İsyan Ettirdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde seyyar satıcılık yapan İbrahim Cinli, incirin kilosunun 150 lira olduğunu, bir tane incirin fiyatının 15 liraya denk geldiğini söyledi. İncir fiyatına tepki gösteren Uğur Kara, "İncir alacaktım, bir tane inciri tarttırdım 15 lira tuttu ben bunu nasıl alıp yiyeceğim? Parası olan yer ama biz yiyemeyiz. Biz garibanlar ne yapacağız" dedi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde seyyar satıcılık yapan İbrahim Cinli, incirin kilosunun 150 lira, bir tanesinin ise 15 lira, bir kilogram Antep fıstığının ise 600 lira olduğunu, vatandaşların alım gücünün düştüğü içinde alamadığını ifade etti.

"150 LİRA ESKİNİN 15 LİRASI OLMUŞ"

İbrahim Cinli şöyle konuştu:

"Ben seyyar satıcıyım Kadirli’de. Bu ürünleri satmakta zorlanıyoruz. Bir tane incir 15 lira çekiyor. Vatandaşın alma gücü yok, zorlanıyoruz. 150 lira eskinin 15 lirası olmuş. Bir incir ver diyor 15 lira para tutuyor. Bir incir, iki incir alan var. 1 kilogram, yarım kilogram işi bitti, alan yok. 1 kilogram Antep fıstığımız 600 lira. Antep fıstığımızı satmakta zorlanıyoruz. Ürünlerimizi satamıyoruz. Vatandaşın alacak gücü yok."

Uğur Kara ise "İncir alacaktım, bir tane inciri tarttırdım 15 lira tuttu ben bunu nasıl alıp yiyeceğim? Parası olan yer ama biz yiyemeyiz. Biz garibanlar ne yapacağız? Haydi buyurun söylüyorum size" dedi.

Kaynak: ANKA