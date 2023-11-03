O zaman Zeren Ertaş neden öldü? | Bakan, yurtlardaki asansörlerin bakımının yapıldığını söyledi: "En son 16 Ekim'de..."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinin sürdüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine bir sunum gerçekleştirdi. Bakanlığın bu sene öngörülen bütçesinin 171 milyar 30 milyon 724 bin TL olduğunu belirten Bakan Bak, Aydın’da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta yaşanan asansör kazası hakkında da açıklamalarda bulundu.

Aydın'da kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına da değinen Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş’a Allah’tan rahmet diliyorum. Acımız büyük. Zeren, hepimizin evladıydı. Bu kayıptan duyduğum derin kederi öncelikle ifade etmek isterim.

Tüm tesislerimizde olduğu gibi Bakanlığımızın 830 yurdunda da periyodik asansör bakım ve denetimleri gerçekleşmektedir. Öncelikle bakımların yapılmadığı, ihmal edildiği bilgisinin asılsız olduğunu buradan ifade etmek isterim. Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdumuzun yıllık asansör bakımı 13 Temmuz 2023’te yapılmıştır. Diğer bütün tesislerimizde olduğu gibi yine Aydın özelinde de her ay periyodik bakımların yapılmasına devam edilmiştir.

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nun asansör son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023’tür. Bütün belgeler, evraklar elimizde mevcut. Olay artık adli makamlardadır. Olan olay artık yargıya intikal etmiş, adli makamlardadır.”

“BU OLAY ÜZERİNDEN SİYASİ RANT DEVŞİRİLECEK, SUİİSTİMAL EDİLECEK BİR OLAY DEĞİLDİR”

“Ben kamuoyunu ve siz değerli milletvekillerimizi bilgilendirme görevimi yerine getiriyorum” diyen Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evladımızı geri getirmeye kimsenin gücü yetmez ama sorumlular muhakkak en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu olay üzerinden siyasi rant devşirilecek, suiistimal edilecek bir olay değildir. Sizlerden ricam kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle, sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlarla bu meselenin suiistimal edilmesine izin vermemenizdir. Acı hepimizin acısıdır. Evlat hepimizin evladıdır. Ama suiistimal edilecek bir konu kesinlikle değildir. Herkesi bu sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyorum. Sorumlular adalet önünde mutlaka hesap verecektir. Bu konuda biz yargının vereceği karara saygı duyacağız."

ASANSÖRLERDE YENİ DÖNEM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan ortak bir çalışma ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerindeki asansörlere bir karekod koyacaklarını belirten Bakan Bak, dileyen herkesin o karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini ve takvimini görebileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

25 Ekim’i 26’ı Ekim’e bağlayan gece saat 00:05’te Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda bir asansör “kazası” yaşandı.

Yurtta her blokta ikişer asansör bulunuyordu. C Blok’taki bir asansöre öğrenciler bindi, asansör boşluğa düşmeye başladı. Panik olan 22 yaşındaki öğrenci Zeren Ertaş, düşen asansörden çıkmaya çalışırken yaşamını yitirdi.

Yurttaki asansörlerin çoğu, aylardır arızalıydı. Öğrenciler defalarca şikayette bulunmuştu. Kimse gereğini yapmamıştı.

26 Ekim sabahı olaylar basına düşmeye başladığında eldeki ilk açıklama, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın “15 kişilik asansöre 16 kişi bindiler” diyerek suçu öğrencilere atması oldu. Ancak, mevzuat, asansöre 16 kişi binse de taşımasını, taşımazsa da durmasını gerektiriyordu.

Aileyi ziyaret eden Aydın Valisi Yakup Canbolat’a baba Akın Ertaş, “Ben devlete inancımı kaybettim. Çocuğumu ilk defa devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma 20-25 gün bakamadı” diyerek, ihmallerin ortaya çıkarılmasını istedi.

Baba Ertaş, devamında şunları söyledi:

“Ben kızıma saygılı olmayı öğrettim. Karıncayı dahi incitmezdi. Yüzümü yere eğmedi hiç. Çocuğumu devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma bakamadı. İhmal sonucu olduğu için çok yaralıyız. Benim çocuğum yandı, biz yandık, başka çocuklar yanmasın. Ancak bu, dilek ve temenniyle olmuyor”

Vali Canpolat, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, ihmalde sorumlu olanlar hakkında gerekenin yapılacağını ifade etti.

Ülke genelinde KYK yurtlarında kalan öğrenciler yaşadıkları sorunları anlattı ve eylemler yaptı. Bazı şehirlerdeki öğrencilerin eylemlerine polis müdahale etti.

Kaynak: Gerçek Gündem