Cumartesi Anneleri'ne açılan dava yine ertelendi

İlk olarak 27 Mayıs 1995 tarihinde, 30 kişilik grup Galatasaray Meydanı'nda ilk oturma eylemini başlatan Cumartesi Anneleri, 1990-1995 yılları arasında OHAL döneminde gözaltında insan kaybedilmesine karşı bir araya gelmiş kayıp anneleri ve kayıp yakınlarından oluşuyor.

28 yıldır eylemlerine devam eden Cumartesi Anneleri, her Cumartesi günü Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Meydanı'nda bir araya geliyor.

Eylemleri 700. haftasından itibaren engellenen Cumartesi Anneleri, her İstiklal Caddesi'ne çıkışlarında işkenceye varan yöntemlerle gözaltına alınıyor.

Anayasa Mahkemesi, 700. haftadan eylemleri engellenen kayıp yakınları için hak ihlali kararı vermişti.

Buna rağmen 700. hafta buluşmasına düzenlenen polis saldırısında 23 kişi gözaltına alınmış, ardından 46 kişiye 2911 "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" suçlamasıyla dava açılmıştı.

AYM kararına rağmen, kayıp yakınları, hak savunucuları ve destekçileri hakkında açılan davanın 11'nci duruşması bugün saat 14.00'da Çağlayan Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda başladı.

Avukatlarımızla birlikte salondayız, hakim ve savcı yerinde. 11'inci duruşma başlıyor. https://t.co/g1gROiIn6C November 3, 2023

MAHKEME 5 NİSAN'A ERTELEDİ

Görülen duruşma sonrası mahkeme heyeti davayı 5 Nisan 2024'e erteledi.

Kaynak: Gerçek Gündem