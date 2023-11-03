Nuray Babacan: Erdoğan'ın 10 günlük arasının sebebi geçirdiği operasyon

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasındaki, "Hamas terör örgütü değildir” çıkışının metninde olmadığını aktardı. Babacan, AKP'lileri bile şaşkına çevirdiğini belirttiği konuşmanın, Erdoğan'ın küçük bir prostat operasyonu geçirdikten sonra 10 günlük 'nekahat dönemi' etkisi yapıldığını düşünenlerin olduğunu kaydetti.

Nuray Babacan, bugünkü yazısında partisinin grup toplantısında "Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili kulis bilgisi paylaştı.

Babacan, bazı AKP'lilere dayandırdığı yazısında, "Bu dönemde, İstanbul’da görüştüğü muhafazakar çevre, ailenin bir grubunun kendisine sık sık Gazze’yle ilgili duygusal yorumlar yapması ve hatta Türkiye’nin gündemine Mavi Marmara organizasyonuyla bela eden İHH (İnsanı Yardım Vakfı) yönetimiyle yaptığı görüşmelerin etkisi olduğu anlatılıyor." dedi.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın Hamas çıkışından sonra, Türkiye’nin arabuluculuk pozisyonunu yeniden kazandırmak için çabalar sürüyor. Bu konuşmanın kabinedeki etkilerine ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. En çok etkilenenlerin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ekonomideki krizi atlatmaya çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu daha önce yazmıştık. Bu ikilinin topu buradan çevirmek için uğraştığını biliyoruz ama işleri zor. Türkiye’nin çıkarlarının göz ardı edilerek, yerel seçimler, taban kaygısı ve duygusallıkla atılan adımların hem ekonomik hem de dış ilişkiler açısından getirdiği faturayı, daha çok konuşacağız anlaşılan."

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