TBMM'ye ziyaretçi girişlerinde değişiklik

TBMM'de yoğunluk ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak ziyaretçilerin araçla giriş yapabileceği yeni nizamiye oluşturulacak, Çankaya kapı yalnızca protokol girişleri için kullanılacak.

Son Güncelleme:
TBMM'ye ziyaretçi girişlerinde değişiklik

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu, İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay başkanlığında toplandı.

Toplantıda Meclis'teki güvenlik önlemleri ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

Alınan kararlar kapsamında Meclis çalışanlarına ve milletvekilleri danışmanlarına yeni araç giriş kartları verilecek. Araç giriş kartlarının görselleri de değişecek.

Ayrıca Meclis'teki ziyaretçi yoğunluğu ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak yeni nizamiye oluşturulacak.

Yeni nizamiye, Meclis'in Dikmen kapı girişinin yanında bulunan otopark bölümüne inşa edilecek. Bu kapıdan ziyaretçiler araçlarıyla giriş yapabilecek. Ziyaretçiler, diğer kapılardan araçla giriş yapamayacak.

Meclis'in Çankaya kapısı ise protokol ve milletvekili girişi olarak kullanılacak.

Etiketler
Meclis
Son Güncelleme:
Adalet Bakanı, adaletsizliklere kılıf aradı: Tolga Şardan'ın tutuklanmasını savundu, Can Atalay kararından AYM'yi eleştirdi Tolga Şardan'ın tutuklanmasını savundu, Can Atalay kararından AYM'yi eleştirdi
Adı ani bir kararla değiştirildi! ATV dizisinin yeni ismini duyunca şaşıracaksınız Adı ani bir kararla değiştirildi! ATV dizisinin yeni ismini duyunca şaşıracaksınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Yeni hasat edilen ürünlerle yapılıyor. 1 kaşığı bile servet değerindeymiş Yeni hasat edilen ürünlerle yapılıyor. 1 kaşığı bile servet değerindeymiş
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Işıkhan'dan emeklilere prim ödemesi açıklaması: 'Önemli adımlar atma niyetimiz var' Bakan Işıkhan'dan emeklilere prim ödemesi açıklaması: 'Önemli adımlar atma niyetimiz var'
Uzmanlar net tarih verdi: Türkiye'ye El Nino kışı geliyor! Uzmanlar net tarih verdi: Türkiye'ye El Nino kışı geliyor!
Avukat Feyza Altun onları işaret etti: "Bu Tayyargiller size tanıdık geliyor mu? Havuzlu villalarda yaşıyor, Range'lere biniyorlar..." "Bu Tayyargiller size tanıdık geliyor mu? Havuzlu villalarda yaşıyor, Range'lere biniyorlar..."
Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK Raporu'nda... Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK Raporu'nda...