Diyarbakır'da rüşvet soruşturması derinleşiyor: AKP'li belediye başkanına yurt dışı yasağı verildi

Cumhuriyet Başsavcılığının Bağlar Belediyesi ile ilgili yürüttüğü “rüşvet soruşturmasında” ilçenin belediye başkanına yurt dışı çıkış yasağı verildiği kaydedildi.

Diyarbakır merkez Bağlar Belediyesinde yürütülen soruşturma kapsamında 3 gün önce gözaltına alınan, 1 başkan yardımcısı ile bir personeli tutuklanmıştı.

Amida Haber'in aktardığına göre, soruşturma bir iş insanının ihbarı üzerine başlatılmış, başkan yardımcısı S.A ve personel F.K, nöbetçi mahkemece cezaevine gönderilmişti.

Çermik Gazetesi, soruşturma kapsamında dün savcılıkta ifadesi alınan belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu’na ise, ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile yurt dışına çıkış yasağı verildiğini yazdı.

YSK KARARIYLA BAŞKAN OLMUŞTU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 31 Mart seçimlerinde oyların yüzde 71'ini aldıktan sonra KHK'lı olduğu gerekçesiyle mazbatası verilmeyen HDP adayı Zeyyat Ceylan yerine ilçeye kayyım atanmıştı.

Arından Yüksek Seçim Kurulu kararı ile Hüseyin Beyoğlu belediye başkanı olmuştu.

Eroğlu 2019 yılındaki seçimlerde yüzde 25.5 oy almıştı.