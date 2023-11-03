Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü erken uyarı sistemi tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi’nde 04 Kasım 2023 Cumartesi günü fırtına beklendiği ve denizcilerin tedbirli olması istendi.
Konuyla ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Ege Denizi'nde rüzgarın yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, kuzeyinde yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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