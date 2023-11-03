Zeren Ertaş'ın ölümünün ardından asansörlere karekod geliyor: Bakım süreci buradan görünecek

Bakan Osman Aşkın Bak, Zeren Ertaş'ın ölümünün ardından, tesislere karekod okuyucu konulacağını ve buradan asansörlerin bakım sürecinin görüneceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Zeren Ertaş'ın ölümünün ardından asansörlere karekod geliyor: Bakım süreci buradan görünecek

Geçtiğimiz hafta Aydın Işıklı’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenci Zeren Ertaş, 15 arkadaşıyla birlikte bindiği yurdun asansörünün düşmesi sonrası sıkışmış ve yaşamını yitirmişti.

Zeren'in ölümünün ardından öğrenciler başta olmak üzere ülkedeki pek çok kesim duruma tepki göstermek için, yurt önlerine ve sokaklara çıkmıştı.

Yaşanan kayıptan sonra hükümetten asansörlerle ilgili adım geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarına QR Kod yerleştireceğini duyurdu.

Osman Bak şunları söyledi:

"Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek"

Kaynak: AA

Etiketler
Zeren Ertaş KYK Osman Aşkın Bak Öğrenci
Son Güncelleme:
THY'nin sistemi neden çöktü? 'Nedense hiç masum gelmiyor' THY'nin sistemi neden çöktü? 'Nedense hiç masum gelmiyor'
Şaka gibi ama gerçek: Gazeteci Cengiz Erdinç'in gözaltına alınma nedeni kitap alıntısıymış! Cengiz Erdinç'in gözaltına alınma nedeni kitap alıntısıymış!
'Maalesef' dedi ve ayrılık kararını paylaştı! Yalı Çapkını dizisine veda etti 'Maalesef' dedi ve ayrılık kararını paylaştı! Yalı Çapkını dizisine veda etti
Akın akın Türkiye'den göç alıyor! 1 ayda ülkeye yerleşmek mümkün Akın akın Türkiye'den göç alıyor! 1 ayda ülkeye yerleşmek mümkün
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlar net tarih verdi: Türkiye'ye El Nino kışı geliyor! Uzmanlar net tarih verdi: Türkiye'ye El Nino kışı geliyor!
Bakan Işıkhan'dan emeklilere prim ödemesi açıklaması: 'Önemli adımlar atma niyetimiz var' Bakan Işıkhan'dan emeklilere prim ödemesi açıklaması: 'Önemli adımlar atma niyetimiz var'
Avukat Feyza Altun onları işaret etti: "Bu Tayyargiller size tanıdık geliyor mu? Havuzlu villalarda yaşıyor, Range'lere biniyorlar..." "Bu Tayyargiller size tanıdık geliyor mu? Havuzlu villalarda yaşıyor, Range'lere biniyorlar..."
Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK Raporu'nda... Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK Raporu'nda...