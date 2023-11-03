Zeren Ertaş'ın ölümünün ardından asansörlere karekod geliyor: Bakım süreci buradan görünecek

Geçtiğimiz hafta Aydın Işıklı’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenci Zeren Ertaş, 15 arkadaşıyla birlikte bindiği yurdun asansörünün düşmesi sonrası sıkışmış ve yaşamını yitirmişti.

Zeren'in ölümünün ardından öğrenciler başta olmak üzere ülkedeki pek çok kesim duruma tepki göstermek için, yurt önlerine ve sokaklara çıkmıştı.

Yaşanan kayıptan sonra hükümetten asansörlerle ilgili adım geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarına QR Kod yerleştireceğini duyurdu.

Osman Bak şunları söyledi:

"Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek"

Kaynak: AA