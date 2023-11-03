Şaka gibi ama gerçek: Gazeteci Cengiz Erdinç'in gözaltına alınma nedeni kitap alıntısıymış!

Ayvalık'taki evine dün yapılan baskınla gözaltına alınan ve bugün hakim karşısına çıkarılan Kısa Dalga yazarı Cengiz Erdinç, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Erdinç hakkında Dezenformasyon Yasası(Sansür) olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun 217/a maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturmanın açıldığı bildirildi.

Kısa Dalga'nın aktardığına göre, gazeteci Erdinç'in sosyal medya hesabından yaptığı bir kitap paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Deneyimli gazetecinin gözaltına alınırken de yanına bu kitabı aldığı, sorgusunda kitaptan sorular sorulduğu ve Erdinç'in kendisini bu bilgiyi kitaptan aldığını belirttiği ifade edildi.

Cengiz Erdinç’in 31 Ekim 2023 tarihinde yaptığı paylaşımı şöyle:

"Daha önce de yazdım, öncelikle MİT durup durup Erdoğan'a rapor hazırlamıyor, 11 Aralık 2020 tarihinde MİT'te sınır aşanlar da dahil organize suçla ilgili bir birim kuruldu. Peker'in açıklamalarıyla başlayan süreç de dahil pek çok olay ve operasyon bu birimle ilişkili. Polat Safi'nin Milli İstihbarat Teşkilatı 1826-2023 başlıklı kitabı sf 416. Bakü'deki Zafer Töreni 10 Aralık 2020'de."

Daha önce de yazdım, öncelikle MİT durup durup Erdoğan'a rapor hazırlamıyor, 11 Aralık 2020 tarihinde MİT'te sınır aşanlar da dahil organize suçla ilgili bir birim kuruldu. Peker'in açıklamalarıyla başlayan süreç de dahil pek çok olay ve operasyon bu birimle ilişkili October 31, 2023

GAZETECİLER GÜNDEMDE

Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki evinde gözaltına alınan, belgelerine, telefonuna ve bilgisayarına el konulan T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan'ın hakkında, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu ‘yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuyla yargılanan Şardan için hakimlik tutuklama kararı vermişti.

HalkTV muhabiri Dinçer Gökçe de benzer suç öne sürülerek gözaltına alınmış ardından serbest adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem