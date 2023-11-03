Bitlis'te korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Bitlis'te deprem meydana geldiğini duyurdu.

Hizan ilçesinde saat 11.27 sıralarında meydana gelen deprem için Kandilli, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Depremin 6.7 kilometre derinlerde yaşandığı da belirtildi.

AFAD Deprem Dairesi ise depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 8.53 kilometre olarak açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem