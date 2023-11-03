Bitlis'te korkutan deprem
Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD Bitlis'te deprem meydana geldiğini duyurdu.
Hizan ilçesinde saat 11.27 sıralarında meydana gelen deprem için Kandilli, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Depremin 6.7 kilometre derinlerde yaşandığı da belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 3, 2023
BOLUKLU-HIZAN (BITLIS) https://t.co/3CVakLuhVZ
03.11.2023, 11:27:54 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 6.7 km#Kandilli
AFAD Deprem Dairesi ise depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 8.53 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Hizan (Bitlis)
Tarih:2023-11-03
Saat:11:27:55 TSİ
Enlem:38.039 N
Boylam:42.561 E
Derinlik:8.53 km
Detay:https://t.co/rOzWpyIFXI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 3, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem