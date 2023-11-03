Hedefte gazeteciler var: Önce Şardan, sonra Gökçe ve şimdi Cengiz Erdinç
Gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evine dün yapılan baskınla gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç, geçtiğimiz sene yürürlüğe giren dezenformasyon yasasındaki(sansür) ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçuyla hakim karşısına çıkacak.
Gözaltına alındığında telefonuna el konulan Erdinç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.
Kısa Dalga yazarı Erdinç, adli kontrol şartıyla hakim karşısına çıkacak.
Kısa Dalga, hakimliğin Cengiz Erdinç’e savcılığın talep ettiği adli kontrolün uygulanıp uygulanmamasına karar vereceği bildirildi.
GAZETECİLER HEDEFTE
Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki evinde gözaltına alınan, belgelerine, telefonuna ve bilgisayarına el konulan T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan'ın hakkında, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu ‘yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuyla yargılanan Şardan için hakimlik tutuklama kararı vermişti.
HalkTV muhabiri Dinçer Gökçe de benzer suç öne sürülerek gözaltına alınmış ardından serbest adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kaynak: Gerçek Gündem