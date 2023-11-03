350 internet sitesine erişim engeli getirildi

Ardahan’da yasa dışı yayın yaptıkları tespit edilen 350 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Son Güncelleme:
350 internet sitesine erişim engeli getirildi

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekim ayında dolandırıcılık amaçlı kullanılan, yasa dışı bahis oynatılan, fuhuş ve müstehcenlik içeren, sağlık için tehlikeli madde temin edilen, dezenformasyon ve terör propagandası içerikli internet siteleri ve sosyal medya hesapları tespit edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca alınan idari tedbir kararı gereği 350 internet sitesi erişime kapatıldı.

Sosyal medya üzerinden 150 bin 150 lira dolandırıcılık olayına ise anlık müdahale edilerek, vatandaşların parasının iadesi sağlandı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Adı ani bir kararla değiştirildi! ATV dizisinin yeni ismini duyunca şaşıracaksınız Adı ani bir kararla değiştirildi! ATV dizisinin yeni ismini duyunca şaşıracaksınız
Yalan olamaz deyip son noktayı koydu! TRT1 Gönül Dağı'nda hiç beklenmiyordu Yalan olamaz deyip son noktayı koydu! TRT1 Gönül Dağı'nda hiç beklenmiyordu
İYİ Parti'de 'istifa' krizi: Cumhur İttifakı'na vekil hediye ettik İYİ Parti'de 'istifa' krizi: Cumhur İttifakı'na vekil hediye ettik
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlar net tarih verdi: Türkiye'ye El Nino kışı geliyor! Uzmanlar net tarih verdi: Türkiye'ye El Nino kışı geliyor!
Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm emekli maaşları değişiyor! Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm emekli maaşları değişiyor!
Kredi kartı olanlara para iadesi fırsatı: 10 yıl içinde... Kredi kartı olanlara para iadesi fırsatı: 10 yıl içinde...
Ebrar Karakurt’un takım arkadaşıydı: İtalyan voleybolcunun ölümünde sır perdesi aralandı Ebrar Karakurt’un takım arkadaşıydı: İtalyan voleybolcunun ölümünde sır perdesi aralandı
İstanbul'da 22 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar İstanbul'da 22 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar